Verdeliss se sincera y aclara si se separa de su marido: "No estoy en un buen momento anímico"

Verdeliss se ha abierto por completo en su último vídeo de Youtube. Tras las últimas informaciones que apuntaban a una presunta separación de su marido Aritz, ahora ha sido la exconcursante de 'GH VIP' la que ha dado su propia versión de los hechos y ha querido esclarecer qué hay de cierto en todo esto. Mostrándose muy clara, ha respondido a la pregunta del millón y ha dejado claro si se divorcia de su marido o no.

Lo primero que ha querido confesar es que está indignada y que no se encuentra en su mejor momento. Su familia ha llegado a preguntarle por todo lo que se ha dicho en los medios. "No estoy en un buen momento anímico, la casa nos está dando muchos problemas. Esto merma cualquier relación de pareja y de familia", ha explicado. Tras expresar esto, ha contado que no hay crisis.