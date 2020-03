Verdeliss pone todo de su parte para ayudar en la crisis del coronavirus: "Mascarillas al rescate"

Verdeliss ha sabido reponerse tras unos primeros días de agobio

Estefi contaba a sus seguidores hace tan solo unos días que, debido a la cuarentena, ella no estaba viviendo su mejor momento. Se encontraba muy preocupada por no saber adaptarse a esta nueva situación. Admiraba las iniciativas de otros influencers pero se confesaba sobrepasada por su situación personal: "Estos días no soy abasto ni con lo mío propio. Mi rutina no avanza de ser un listado interminable de "pendientes" entre familia, trabajo y casa".