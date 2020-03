Verdeliss confiesa el drama que está viviendo con el confinamiento: "Me crea un nudo en el estómago"

El drama de Verdeliss, encerrada en casa con sus hijos

Fiel a su transparencia y naturalidad, Verdeliss ha contado en sus redes sociales cómo está viviendo esta etapa de aislamiento forzado, con sus siete hijos en casa. La que fuera concursante de 'GH VIP' no lo está gestionando todo lo bien que le gustaría y ha publicado en su perfil de Instagram un mensaje reconociendo que no atraviesa su mejor momento.

La de Pamplona se ha cuestionado a sí misma al ver que el resto de influencers tienen la capacidad de adaptarse a esta nueva situación excepcional, seguir con su vida y, además, seguir 'challenges', juegos, recetas o rutinas deportivas que comparten con la comunidad de las redes sociales. Sin embargo, para Estefi esto es algo prácticamente imposible.

Lo cierto es que la youtuber no sabe muy bien por qué pero no está pudiendo sacar partido a esta "cuarentena" y no da abasto. "Tengo mil etiquetas para hacer ese reto, y el del palo de escoba, el e yoga, el del baile, el de los toques de papel higiénico, el equilibro, la canción...además de otros tantos llamamientos de quejas, causas y peticiones de entrevistas o directos", ha comenzado escribiendo la exconcursante de 'GH' en sus 'stories' de Instagram con el ánimo de que sus seguidores entiendan que no puede estar a todo.

Verdeliss confiesa que está agobiada y que no da abasto

"Yo, de corazón, admiro ese tesón y cómo os da el tiempo... ¡y vuestra entrega! Sois mis idolos (...) Pero estos días no soy abasto ni con lo mío propio. Mi rutina no avanza de ser un listado interminable de "pendientes" entre familia, trabajo y casa", ha reconocido sin ningún tipo de tapujo. Además, Verdeliss ha reconocido para su más de 1,2 millones de seguidores que uno de sus grandes defectos es no saber decir "no".