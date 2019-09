La dura confesión de Verdeliss: "Llevo unas semanas psicológicamente bastante mermada"

Verdeliss ya no ha aguantado más y ha decidido sincerarse con sus seguidores. Y es que la exconcursante de 'GH VIP' está atravesando unos momentos complicados. "Os soy sincera, llevo unas semanas psicológicamente bastante mermada. Supongo que todos pasamos por “crisis” y esta etapa se me está haciendo complicada. Presión, críticas, agotamiento, últimamente daba más tiempo a la tristeza, que a disfrutar lo maravilloso que tenemos (¡y fijaos que sólo tengo motivos para dar gracias!)", ha escrito la influencer junto a una instantánea de todos sus hijos durante un viaje a Los Ángeles para para conocer el proyecto "Creatable World", que lanzará al mercado el primer muñeco inclusivo.

Sin embargo, no solo las críticas han pasado factura a Verdeliss este año. El tema de la nueva casa familiar también la tiene agotada. Y es que parece que nunca llega el momento en el que esté todo listo para poder instalarse de forma definitiva en su nuevo hogar. "Los retrasos de #CasaVerdeliss no ayudan, creo que hemos sido los únicos influencer que no habréis visto irse de vacaciones este verano....nos tiene consumidos a muchos niveles, pero especialmente el factor emocional es difícil de gestionar", ha dicho a sus seguidores.