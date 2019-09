El hijo de Ivonne Reyes se estrena como modelo en un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada

"Yo creo que va a ser un desfile bastante divertido por los diseñadores que hay: Ágatha y Golden. Os espero a todos a la 1:30 en el directo de mi madre, por si me queréis ver. Un abrazo a todos", explicaba en uno de los muchos stories que ha publicado en su cuenta de Instagram, a la vez que comentaba a la mañana siguiente lo feliz que se sentía por la experiencia que había vivido: "Me acabo de despertar, ayer fue impresionante e increíble. Hoy tengo que volver a desfilar para tres diseñadores más. Quiero decir que estoy muy agradecido a Ágatha y Golden por esta gran experiencia. Es increíble. Me lo he pasado genial".