Christofer enseña el regalo que le ha hecho el hijo de Fani: "Gracias por quererme"

"Papá, feliz día del padre. Gracias por quererme", dice la portada de esta felicitación hecha a mano. "Hola, tú. Si estás leyendo esta carta es porque eres mi padre. Te quería agradecer todo lo que has hecho por mí, como ayudarme en los estudios", ha comenzado escribiendo el hijo de Fani en unas preciosas palabras con las que ha demostrado la buena relación que existe entre ambos.

"Aunque me obligues a ordenar, ducharme, estudiar y me queje, en realidad te lo agradezco. Gracias por quererme", ha finalizado el pequeño, que no es la primera vez que se sincera en una carta.