Verdeliss enseña los primeros pasos de Miren: "Mi bebé comenzó a caminar durante la cuarentena"

Una emotiva publicación que no sólo ha conseguido el aplauso de su familia sino también de la mayoría de los seguidores de la ex concursante de la edición VIP de 'Gran Hermano'. "Me la como" o "demostrando que se puede" son algunos de los comentarios que han escrito en el vídeo que acumula casi medio millón de reproducciones y más de 100.000 'likes'. ¡Puedes ver el entrañable momento en el vídeo de apertura!