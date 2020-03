Diego Matamoros confiesa que puede estar infectado por coronavirus: "Es duro estar solo"

El influencer ha explicado con todo tipo de detalles lo que siente y lo que ha hecho que salten todas las alarmas sobre su posible contagio. “Estoy en casa recluido, intento no tener contacto con nadie. A lo mejor puedo ser uno de los portadores. He llamado al número de teléfono de Madrid y me va a llamar un doctor”, ha explicado. No te pierdas el vídeo para ver todos los síntomas que está padeciendo.

Ahora, Diego está esperando para ver si le hacen la prueba y así tener aún más cuidado de no contagiar a nadie o, por el contrario, descartar que lo tiene. Además, esta cuarentena no está siendo nada fácil para él, pues está viviendo solo tras romper su relación con la exconcursante de ‘GH VIP’ Estela Grande.

“Me hubiese gustado hacer más llamadas, pero ayer no me sentía bien. Es duro estar solo en una casa…es jodido. Me hubiese gustado pasar este momento con alguien”, ha contado. Tal y como ha expresado también, no quiere ir al hospital porque no está grave y no quiere colapsar.