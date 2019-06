Verdeliss 'GH' aclara si está o no embarazada de nuevo: "Comunicado oficial"

Verdeliss ha hecho saltar todas las alarmas con su última foto de Instagram. Una imagen junto a su marido Aritz ha hecho que la exconcursante de ' GH VIP ' reciba numerosos comentarios de sus seguidores preguntándole si está o no embarazada. El revuelo ha sido tal que Verdeliss ha decidido aclararlo todo a través de sus 'stories de Instagram'.

Bajo el título de 'comunicado oficial', Verdeliss ha explicado lo siguiente: "Aviso para navegantes. No, no viene el bebé 8. Lo que aparece en la foto es un cuerpo normal y, obviamente, tampoco soy plana. El vestido es bien bonito pero no favorece".