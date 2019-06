Silvia Sicilia relata el episodio más duro de su relación con Noel: "Me duele en el alma"

Silvia Sicilia ha hablado como nunca sobre su relación con Noel porque no le ha gustado nada que dé a entender que está loca. Reconociendo que su relación con el extronista de 'MyHyV' fue pura "pasión", la canaria ha explicado todo lo que pasó entre ellos y el duro capítulo que vivieron juntos. Un capítulo jamás contado hasta este momento.

"Han sido dos vídeos en los que ha hablado de mí y me duele en el alma que ahora haga entender que estoy loca y muchas otras cosas más que dijo como que le he puesto los cuernos (...) Él dice que yo estoy loca. Son épocas de nuestra vida, pero hemos hecho locuras juntos", ha comenzado a contar la tinerfeña. Entre confesión y confesión Silvia ha relatado todo lo que vivieron juntos, que no fue poco.