La exconcursante de 'GH VIP' ha recordado el parto prematuro de su hija Miren

Verdeliss atraviesa la semana 30 de gestación con muchos miedos

Este embarazo está siendo muy diferente para Verdeliss. Tras su último parto prematuro, la que fuera concursante de 'GH VIP' no puede evitar estar repleta de miedos. Ahora que ha llegado a la semana 30 de gestación, la misma en la que dio a luz a Miren, la influencer de Pamplona se ha desahogado con sus seguidores a través de Instagram y, aunque está intentando ser positiva, no es fácil para ella no pensar en cómo salió todo la última vez.

Son casi un millón y medio de usuarios los que acumula Verdeliss en su perfil oficial de Instagram. Una comunidad con la que la de Pamplona comparte todas y cada una de sus aventuras. Aunque ahora se muestra mucho más comedida que cuando empezó su andadura en esta red social, lo cierto es que la madre de Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Anne y la pequeña Miren sigue cuidando este vínculo tan especial que ha creado con la gente que le sigue.

Por eso, durante este embarazo, que es clave para ella a nivel personal, Estefi está haciendo todo lo posible por mantener informados de todas las novedades de su estado de gestación. Una actualización constante que cobra una relevancia especial si tenemos en cuenta que en su último embarazo a estas alturas la de Pamplona ingresaba en el hospital de manera totalmente inesperada y con un riesgo importante para la pequeña Miren, que llegó al mundo de manera prematura en la semana 31 de gestación.

Se trata de un trauma que le está persiguiendo durante toda esta nueva etapa. "Es una barrera que me he puesto desde el principio y, aunque me he dicho a mí misma que, una vez que lo supere, seguramente lo vea todo más relajadamente lo cierto es que cuando has vivido un parto prematuro, los embarazos posteriores los vives con mucho más miedo", ha reconocido la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP'.

"Todo esto se me está repitiendo y estoy intentando ser positiva", ha puntualizado Verdeliss, que ya cuenta los días para tener a Deva entre sus brazos. Eso sí, todo a su debido tiempo. A pesar de su nerviosismo y la mochila cargada de miedos que lleva a la espalda, la exconcursante de 'GH VIP' ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que todo va perfectamente.

"Estoy fenomenal y esta niña está sanísima. No noto ninguna sospecha ni nada extraño que me pueda hacer intuir que el momento de su nacimiento esté cercano. Aunque sí que es verdad que con Miren fue algo totalmente de sorpresa", ha comentado la influencer, que no podría estar más en deuda con su cuerpo por las maravillas que ha hecho posibles.

Y es que este momento de reflexión con sus seguidores le ha servido a la de Pamplona para dedicar a su cuerpo el agradecimiento que merece por haberle 'regalado' a sus retoños. "Estoy muy agradecida a este cuerpo que ha dado a luz a ocho seres humanos que son bondadosos y maravillosos. No puedo dar más gracias a la vida", ha señalado Verdeliss, que también ha aprovechado para presumir de su barriguita.