"Ya en el cuarto mes de embarazo , el que va de la semana 12 a la 16. Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no guardar el secreto", ha comenzado escribiendo la de Pamplona frente a sus más de 1.3 millones de seguidores, a los que había mantenido al margen de esta etapa de su vida. Hasta ahora.

"Me he debatido entre proclamar a los cuatro vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde solo nuestros más íntimos conocían la noticia, donde solo existía cariño e ilusión compartida, donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño", ha continuado, explicando los motivos por los que ha decidido no compartir desde el primer minuto esta parte tan importante de su vida.