Ya no le ha dado ninguna vuelta más. Después de perder una cita y pensárselo mucho, Verdeliss se ha hecho un retoque estético en los labios y ha dejado que sus seguidores puedan ver el asombroso cambio. La exconcursante de 'GH VIP' ha acudido de manera anónima a una clínica y, tal como ella misma ha querido explicar, esto no se trataba de una colaboración y estaba pagado de su bolsillo. Era algo que la influencer quería hacer desde hacía tiempo y, por fin, ahora ha visto el mejor momento para llevarlo a cabo.

Con mucha ilusión por haber vencido sus miedos, la exconcursante de 'GH VIP' lo comunicaba: Me lo he hecho hace apenas unas horas. ¡Ya está el retoque de labios! En el lado que tenía el fibroma apenas ha hecho falta rellenar. Lo que han hecho ha sido igualar un lado con otro y, por ahora, ya cerrado se ven iguales. Estoy super contenta".

Consciente de que puede haber cambios en las primeras horas y que no solo por el ácido hialurónico, sino también por el pinchazo, sus labios estarán estos días más hinchados , la influencer está muy satisfecha del resultado y del trabajo del doctor: "Una sensación de ponerme en las mejores manos. El médico muy atento, profesional dando muchísimo tiempo para las explicaciones, utilizando los mejores materiales y con mucha experiencia detrás".

Verdeliss preocupa a sus seguidores por su estado de salud

Por si no fuera suficiente que se notase el ánimo muy bajo de la youtuber, esta aparecía también en el hospital y todo parecía conducir en que algo grave le estaba pasando. "Muchas gracias por todos vuestros mensajes de cariño. Voy a necesitar un tiempo largo para transitarlo. Pero son cosas que suceden. El mundo sigue girando y como os dije ayer: necesito vestirme una sonrisa, aunque sea por trastornar lo mínimo posible mi vida", explicaba para tranquilizar a los fans tras sus declaraciones.

Lo cierto es que ese percance de salud para el que todavía no ha querido dar una explicación concreta, este lo ha dejado por unos momentos de lado tras la alegría de verse con el retoque en los labios que tanto deseaba. Ella no es de ponerse caretas o de sonreír si no le apetece y parece que esta noticia sí que le ha ha hecho un poco más feliz, aunque siga teniendo otras preocupaciones rondándole en esta última etapa.