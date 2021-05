Verdeliss ha preocupado a su amplia legión de seguidores con unas historias publicadas en su perfil oficial de Instagram en las que ha alertado sobre su estado de salud . Aunque la que fuera concursante de ' Gran Hermano VIP' no ha querido entrar en más detalles ni poner nombre a lo que le está sucediendo, lo cierto es que sus declaraciones han sido rotundas y han bastado para hacer saltar todas las alarmas. Además, la 'youtuber' ha compartido una fotografía desde el hospital .

Hace unas horas la mamá de siete hijos compartía en sus redes sociales que necesitaba tomarse un tiempo de introspección y desconexión de las redes sociales , alegando que no se encontraba en un buen momento anímico.

Sin embargo, hace unos minutos la 'youtuber' de éxito ha compartido algún dato más con el ánimo de agradecer los cientos de miles de mensajes que ha recibido en las últimas horas. "Muchas gracias por todos vuestros mensajes de cariño. La verdad es que hoy no estoy mejor…y mayor verdad es que voy a necesitar un tiempo largo para transitarlo . Pero son cosas que suceden. El mundo sigue girando y como os dije ayer: necesito vestirme una sonrisa, aunque sea por trastornar lo mínimo posible mi vida", ha comenzado explicando en una serie de historias que, lejos de tranquilizar a sus fans, los ha preocupado sobremanera.

Verdeliss se está sometiendo a unas pruebas médicas

Así mismo lo ha explicado ella: "Ahora mismo el corazón me pide vivir esto sola. Os he compartido esta pequeña píldora de mi vida para protegerme para que, si un día me siento preparada para contarlo, nadie se sienta en la potestad de hacerme daño: pues se te veía divirtiéndote, pues publicabas una vida ideal, pues estabas haciendo A o B", ha continuado explicando la mamá de Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Anne y la pequeña Miren.