Beatriz Trapote se estrena como mamá de tres hijos: su experiencia

Y no es para menos, pues el matrimonio llevaba algún tiempo esperando la llegada de su primera hija. La "princesa de la casa". "Hay veces que acuesto a Brenda en la cunita y me quedo mirándola. No me canso. Me quedaría horas mirándola, sobre todo cuando duerme. A veces no me creo que sea una realidad y me tengo que pellizcar", ha señalado la mujer de Víctor Janeiro, que está haciendo realidad su gran sueño de ser mamá de una nena.