Tanto la periodista y su marido Víctor Janeiro , que ya están en casa con la pequeña, se han mostrado muy felices y la radiante mamá no ha tardado mucho en querer presentar a su hija y presumir de su carita a través de una imagen en su tablón de Instagram. En ella, no solo Beatriz Trapote ha expresado "lo increíble" que es tener a su chiquitina ya en casa, sino que también ha querido compartir el difícil camino que han tenido para llegar a esto.

La imagen de Brenda dormida es el desenlace perfecto de una historia que comenzó hace bastantes meses y a la que le ha sorprendido en medio una pandemia que ha hecho que todo todavía más se valore. "Ha sido una etapa dura y me sentiré súper orgullosa de contarte nuestra lucha por ese embarazo que conseguimos con mucho esfuerzo y mucho tesón", ha escrito la periodista en un mensaje que va para su hija recién nacida.

Con Brenda en casa, el hogar de los Janeiro-Trapote se ha inundado de felicidad y no es para menos. Todos están como locos con el juguetito de la casa, pero no siempre ha sido todo tan maravilloso todo, pero de los momentos duros ellos han sabido sacar el lado bueno de las cosas. Así es como Beatriz Trapote ha calificado su atípico embarazo en pandemia que ha servido para crear mucho vínculo y una gran comunidad entre sus seguidores a los que ha agradecido sus palabras y detalles:

"Esa pandemia fue la que me lanzó a potenciar esta red de tu gran FAMILIA online. Hemos ayudado y seguiremos haciéndolo a muchos autónomos y emprendedores que, como papá y mamá luchan por sacar adelante sus proyectos. Y gracias a ellos has tenido tantos y tantos regalos que tendrás que agradecérselos", ha escrito en esta especie de reflexión y dedicatoria a su hija y a su vida nueva que se asoma.

La foto no ha pasado inadvertida para muchos de sus seguidores, que no han dudado en enviarle cariñosos mensajes a través del tablón de comentarios de su publicación como es el caso de Toñi Moreno o la que fue su compañera de 'Supervivientes' y exconcursante de 'GH', Chiqui: “Qué muñeca”, “es preciosa”, “muerode amor” o “gracias por enseñar la cara de tu niña, no como otros que cobran y ganan por todo” han sido solo algunos de los múltiples mensajes que ha recibido mediante esa vía.