El actor tiene dos hijos: Nicolás y Candela, de 34 y 19 años respectivamente

José Coronado fue padre de su primogénito junto a Paola Dominguín

Su hija pequeña es fruto de su relación con Mónica Molina

José Coronado es uno de los actores más aclamados de nuestro país y, aunque su carrera filmográfica es conocida por todos, su vida personal es todo un secreto. A pesar de haber aceptado todo tipo de papeles para el cine y la pequeña pantalla, el papel más importante de su vida es, sin duda, el de ser padre de sus dos hijos: Nicolás y Candela.

Cualquiera que haya oído hablar de José Coronado sabe que el actor es todo un seductor. Siempre educado con la prensa, no huye de ninguna pregunta sobre su vida personal y trata con cercanía y cariño a todo aquel que se interesa por su trayectoria. Pero la vida sentimental del actor siempre ha interesado.

Su primera relación pública fue la que mantuvo con Paola Dominguín, la hija menor de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. El actor y la modelo comenzaron un romance en 1987, justo cuando él comenzaba a dar los primeros pasos en su carrera. Se enamoraron y eran una de las parejas más atractivas del momento. En abril de 1988 nacía su hijo Nicolás.

“Desde que nació mi primer hijo, me cambió la vida. Vino al empezar yo la profesión. Cuando no lo tenía, necesitaba menos de lo que me autoexigí al verlo en mis brazos”, explicó en El País. Tres años después del nacimiento de su hijo, José y Paola se separaron y Nicolás se quedó a vivir con su padre, que se ha convertido en su gran apoyo y su mejor amigo.

Pero su papel como padre no se queda solo en Nicolás. La cantante Mónica Molina y el actor se conocieron en un desfile de Roberto Torretta y la chispa entre ellos surgió al instante. Su amor fue intenso y estuvo lleno de idas y venidas y antes de cumplir su primer aniversario decidieron romper.

Retomaron su relación en 2002 y en 2003 nacía Candela. La pareja ponía punto final a su amor pocos meses después del nacimiento de su hija. “No soy de casarme, me gusta más el contrato día a día basado en el amor. Mi vida siempre ha estado rodeada de mujeres, mi madre, mi hija y muchas más mujeres”, ha dicho el actor sobre su supuesta ‘alergia’ al matrimonio.

Así es Nicolás Coronado, el primogénito de José Coronado

Debemos tener en cuenta que es famoso desde, prácticamente, el instante en el que llegó al mundo. Y es que es hijo del reconocido actor José Coronado y la prestigiosa modelo Paola Dominguín. Así pues, es nieto tanto del diestro Luis Miguel Dominguín como de Lucía Bosé, actriz.

Conocemos a los padres de Nicolás Coronado, por lo tanto podemos deducir que es sobrino del artista Miguel Bosé. Lo que muy pocos conocen es que el joven consiguió mucha popularidad desde que era pequeño y, en parte, gracias a su tío. Y es que Nicolás se convirtió en la portada de 'Los chicos no lloran', uno de los álbumes más exitosos de la trayectoria de Miguel Bosé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bosé Fans México (@bosefans_mexico)

Hoy tiene 34 años, una de las cuestiones que más llama la atención de él, en un primer instante, es su altura y es que mide nada más y nada menos que 1,90m. El joven estudió Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea de Madrid, aunque bien es cierto que no tiene una profesión definida. Y es que es actor, pintor, modelo y hasta sabe cocinar a las mil maravillas tal y como demostró en la edición de MasterChef Celebrity del 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Coronado (@nicolas_coronado)

La discreta vida de Candela Coronado, la hija 'pequeña' del actor

Candela Coronado lleva años viviendo con su padre, José Coronado. Antes lo hacía también con su hermano Nicolás, pero ya se ha independizado. Los tres formaron (y forman) el tándem perfecto y la llegada de Candela (en diciembre de 2020) le abrió los ojos a Coronado.

“Hijo o hija, debes aportar la misma libertad a uno que al otro. Lo que me parecía bien para mi hijo, me tiene que parecer igual de bien para ella. Es lo justo. Aunque te escueza por dentro y te lleven los demonios cuando queda con algún chico, te jodes. La dices, 'Sé prudente, mi vida', y ya”, dijo en una entrevista con El País cuando esta tenía 15 años. “No sé ser jefe, no sé castigar. Ya no tengo edad, ni voy a aprender. Lo mío es llegar a pactos”.

Candela se muestra como una joven muy atractiva, larga melena castaña, mirada penetrante, tipazo... tiene todas las papeletas para entrar en el mundo del espectáculo. El arte le corre por las venas. No sabemos si seguirá los pasos de su padre, de su madre o, por el contrario, escogerá otra profesión, pero es innegable que la hija pequeña de José Coronado sabe cómo posar frente a la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 💋 (@candelacoronado)

El actor siente debilidad por sus dos hijos, Candela y Nicolás, y así lo ha dicho en múltiples ocasiones. "He tenido dos hijos muy queridos, a los que quiero y estoy absolutamente satisfecho de haberlos tenido y me dan la vida", decía en una entrevista Vanity Fair.