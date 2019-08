Violeta y Fabio hablan por primera vez de los secretos de su relación: "Tengo miedo de asustarla"

El destino ha querido que coincidieran desde el primer momento en el mismo equipo en el reality y la pasión inicial fue creciendo hasta llegar a su punto más ardiente. Lo que desconocíamos hasta la fecha es que Fabio había rechazado entrar en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', tal como ha revelado en la entrevista, alegando que "no quería ligarme a nadie" y estaba en una fase en la que no quería tener pareja, pero no se pudo resistir en 'Supervivientes' a los encantos de Violeta.