Terelu posa junto a su hija Alejandra Rubio en la casa que venden: "Necesito cambiar de aires"

Con respecto al motivo por el que ha puesto en venta su casa, la hija de María Teresa Campos se ha sincerado con la cabecera y ha comentado que: "He disfrutado de esta casa, que es maravillosa, pero también he pasado aquí por un cáncer, una doble mastectomía… Necesito cambiar de aires".

Alejandra Rubio, hija de Terelu, posa con su madre y habla de las críticas que recibe

Precisamente en este número de la revista ¡Hola!, Alejandra ha posado junto a su madre, mostrándole de manera pública el apoyo que le da también en su ámbito privado y explicando cómo está llevando el ser un personaje público del que todo el mundo habla. "Me llaman gótica, dicen que me he operado toda la cara... Tengo asumidísimo que la gente lo piensa, aunque no sea verdad", ha comentado Alejandra en páginas interiores del reportaje en el que han posado madre e hija.