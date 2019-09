Violeta y Fabio dan un paso más en su relación: "Era el deseo más importante por cumplir"

"El que tiene el privilegio de entrar aquí, tiene que saber dónde se mete", dice la abuela de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que se ha desecho en halagos con el argentino. Fabio ha conquistado a todas las mujeres de la familia de la valenciana, ¡que no son pocas! "Somos una familia de matriarcas", se enorgullece Violeta tras hacerle pasar a Fabio la que era la prueba de amor más importante. ¿La habrá superado? ¿Qué ha opinado Lila del novio de su hermana? ¿Le ha gustado a Fabio la familia de Violeta? ¿Cuáles son los siguientes planes de la pareja? No dejes de ver la segunda parte del vídeo para no perder detalle.