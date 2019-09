Omar Montes reacciona a la canción de Isa Pantoja y le envía un mensaje: "Tú no mataste a Frozen"

El estreno musical de Isa Pantoja , que ahora es Isa P , ya es una realidad pero, como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más esperadas era la de su exnovio Omar Montes que no ha tardado en dejar clara su opinión y lo ha hecho con un contundente y conciso mensaje en el que ha dejado muy claro lo que le parece el tema de Chabelita.

En la letra de su canción, Isa Pantoja dice: "Isa P la reina de hielo (...) Yo maté a Frozen". Pues la respuesta de Omar ha ido exactamente por ahí y, a través de sus 'stories' de Instagram le ha respondido lo siguiente a Chabelita: "Tú no mataste a Frozen, Frozen se suicidó para no escucharte". Con ese duro mensaje, y entre risas, el artista ha dejado claro que no le ha gustado nada su canción, pues ha dejado entrever que lo suyo no es la música.