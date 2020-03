Violeta cuenta todo sobre su operación de pecho y enseña cómo era antes: "Hace años no hubiese subido esto"

Una vez avisados, Violeta ha empezado a contar la historia de su intervención. "Me operé con 23 años, el 5 de septiembre de 2017, nunca me olvido. Me costó 5000 y algo, creo recordar, y lo hice cuando trabajaba en Zara", ha comenzado explicando, al mismo tiempo que ha reconocido que tomó la decisión de pasar por quirófano porque tenía "muchísimo complejo".