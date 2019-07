Violeta, hospitalizada tras 'Supervivientes'

No hay duda de que los problemas de salud han sido el talón de Aquiles de Violeta durante su paso por Honduras. "Me puse tan malita porque mi cuerpo no tenía grasa de dónde tirar y me estaba comiendo el músculo", ha explicado para 'Lecturas'. Violeta, incluso, ha confesado que durante una de sus crisis, llegó a pensar que se estaba muriendo: "El día que me pusieron la manta térmica después de haberme desplomado, yo me preguntaba: "¿Me estoy muriendo aquí, tan lejos de casa?". Estuve dos días medio inconsciente, no podía ni hablar", relata la exconcursante de 'Supervivientes 2019'.