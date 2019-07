Violeta confiesa su peso y sus planes con Fabio tras 'Supervivientes': "Me tiene que pedir todo oficialmente"

Aprovechando esta sesión de belleza, Violeta se ha sincerado hablando de sus sentimientos por Fabio y de sus planes junto a él. Hay algo que la influencer tiene claro: Fabio le tiene que pedir todo oficialmente para comenzar una relación de formal. Además, ha confesado su peso y que, aunque quiere engordar, no le gustaría sufrir el efecto rebote que han sufrido otros exconcursantes y engordar muchos kilos de golpe. "Peso 47 kg y medio ahora", ha afirmado.

Violeta, dispuesta a retomar sus múltiples facetas tras 'Supervivientes'

Ahora que Violeta está de nuevo en Madrid, la extronista está dispuesta a volver a su actividad normal. Tal y como ha contado, volverá a estar presente en televisión siempre que tenga que estarlo, recuperará su actividad en redes sociales como influencer y también aprovechará para viajar con sus amigas. "Me da hasta miedo abrir Instagram (...) Leer ahora mierdas y críticas no me apetece nada", ha explicado.