Yiya muestra la cara de su novio por primera vez tras volver de 'Supervivientes': "Postureando"

Y es que, su pareja siempre se ha mantenido al margen de todas sus apariciones televisivas, a excepción del mensaje que le envió estando en Honduras y que consiguió dejarla sin palabras. “Gracias a todos por haber conseguido esto. No lo hubiera pedido porque sé que a él le gusta la intimidad. Pero no me merezco menos, yo también lo hubiera hecho por él”, señaló por aquel entonces.