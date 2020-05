Yiya se deshace de su peluca con una sorpresa muy inesperada: "Gracias por haber conseguido esto"

El mensaje de su novio

Sin ninguna duda, la superviviente ha elegido escuchar el audio de su novio: “Qué pasa gorda, aquí estamos todos bien. Que sepas que te está apoyando muchas gente. No te ralles por mí que sabes que no te tienes que preocupar ni mucho menos. Te echo mucho de menos pero tienes que seguir hasta la final. Te quiero”.

Muy emocionada, Yiya ha agradecido la sorpresa al programa y no ha podido disimular su asombro: “Gracias a todos por haber conseguido esto. No lo hubiera pedido porque sé que a él le gusta su vida íntima. Pero no me merezco menos, yo también lo hubiera hecho por él. Es tan bonito escucharle… le quiero”.