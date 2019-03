Yoli 'GH' rompe a llorar al despedirse de la casa en la que vivía con Jonathan: “Con lo feliz que he sido”

Hace solo unos días, la ex gran hermana confesaba un dramático episodio que había vivido con su casera. Ultimando detalles para entrar a vivir a su nueva casa en Valencia, Yoli ha asegurado que, aunque no esté atravesando su mejor momento, se siente con fuerzas para afrontar elVeo la casa tan vacía y me vienen muchísimos recuerdos que he vivido en esta casa. Me entra nostalgia, pena, tristeza, alegría: un cúmulo de cosas y sensaciones. Se me ha juntado la mudanza, el estrés y el trabajo. Cada día me repito que va a ser maravilloso", ha comentado la exconcursante de 'GH', muy emocionada por despedirse del hogar en el que ha vivido durante los últimos cuatro años.