Yoli ‘GH’, destrozada tras ser robada por su casera: “Es muy fuerte”

Tras mudarse junto a su hija Valeria a una nueva casa en Valencia, Yoli, exconcursante de 'Gran Hermano', ha explicado todos los detalles de la dramática situación que ha vivido con la dueña de un trastero que ha alquilado mientras dejaba todo listo para entrar a vivir en su nuevo hogar.

Si hace unos días os contábamos que la influencer había tomado la decisión de mudarse de la casa que compartía con Jonathan en Valencia, parece que la alegría ha durado poco tiempo para la exconcursante de 'GH'. Tras varias semanas de mudanza, arropada por su familia, Yoli ha confesado un duro momento que ha tenido que vivir pocos días después de instalarse en su nuevo hogar. Si quieres conocer todos los detalles, dale al play del vídeo.

Muy triste por todo lo que ha pasado desde que se mudara a su nueva casa, la ex gran hermana se ha sentado frente a su cámara sincerándose con todos sus seguidores. Yoli ha explicado, entre lágrimas, cómo la dueña de un trastero que había alquilado temporalmente le ha robado todas sus pertenencias. "Es muy fuerte, me han robado un valor aproximado de 6.000 euros. Ya sabéis que estoy con la mudanza. Mi finca es nueva y no disponen de garajes y trasteros, por lo que decidí coger un trastero enfrente de mi finca, con un previo contrato, con una señora que no parecía muy cuerda de la cabeza, pero como era algo temporal, no era de mi incumbencia", ha comenzado explicando la exconcursante de 'GH'.

"Ayer por la tarde, fui con mi familia a dejar cosas al trastero, en el que había recuerdos increíbles como la cuna de Valeria, su carro, mi ropa de verano, todo lo que os podéis imaginar. Quedé con la mujer en que lo iba a limpiar para que estuviera en condiciones y para que retirara sus pertenencias. Volvimos a mi casa y le dije por teléfono que había dejado mis cosas en el trastero, pero que ella no lo había limpiado y que estaba fatal, le propuse que fuéramos a limpiarlo entre las dos y me dijo que no había problema", ha relatado la ex gran hermana, muy emocionada.

"Cuando volvimos al día siguiente vimos que el trastero estaba lleno de agua y no había absolutamente nada de nada. Ya podéis imaginar mi cara, no tengo ropa, yo flipando. He llamado a la señora porque es allanamiento de morada, no puede pasar porque por contrato el trastero es mío. Me lo ha tirado todo. Me he tenido que meter al contenedor de basura y había cuatro vestidos pero tampoco gran cosa, no estaban la mayoría de las cosas. Me he metido a rebuscar en la basura", ha contado.

"Es una señora de unos 50 años que no está bien de la cabeza. No entiendo que se haya podido llevar todo el peso que había en el trastero, material de esquí incluido. Ha venido la policía y hemos puesto una denuncia, me ha robado todas mis cosas. Tengo una demanda contra esa señora, pero lo que más pena me da es que no tengo recuerdos de cuando Valeria era bebé. La señora dice que me ha tirado todo a la basura. La policía dice que habrá un juicio rápido porque la señora ha reconocido el allanamiento de morada. ¡Lo que me pase a mi! ¡Bastante tengo encima! Para mí esto es algo gordo, como si os entraran a vuestra casa a robar, encima vuestra casera, es algo muy fuerte. , ha contado la ex gran hermana entre lágrimas.

