Yoli 'GH' estalla contra Niedziela por Jonathan y ella responde: "Puede estar bien tranquila"

Con este contundente mensaje, Yoli se ha dirigido a la artista: "Oye, qué maravilla, que viene el circo Raluy aquí, a Valencia, estas navidades. Estoy encantada de que vengas Niedziela, mira qué sonrisa se me pone en la cara. Oye, por la parte que me toca, y que te toca a ti, vamos a tener unas navidades tranquilitas, que me lo veo venir. Y no te me quejes, que encima te estoy haciendo publicidad gratuita a tu circo, que para circo el tuyo, bonita". Por el tono empleado, parece que la relación entre ambas en la actualidad es de lo más tensa.