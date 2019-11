Toñi Moreno cuenta el motivo de su hospitalización y habla de su bebé: "La niña está perfecta"

Con un mensaje de calma, Toñi, que está embarazada de siete meses, quiso aclarar el revuelo que había tenido lugar ante la incertidumbre por su repentina ausencia. Con estas palabras, la presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ relataba lo ocurrido: “Quiero tranquilizar sobre todo a mi madre. No tengo hierro y no sabía que era tan importante. Los médicos me han dicho que, por prevención, tengo que estar 48 horas en el hospital poniéndome hierro, pero todo está bien".