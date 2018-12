Acompañando a una fotografía en la que ha posado en actitud reflexiva, la exconcursante de 'GH' ha explicado que, tras haber decidido abrirse a sus 'followers' con una carta, en el último momento ha decidido no publicarla. "¿Sabéis qué? Había escrito un texto enorme para esta foto, expresando mis sentimientos y escribiendo todo lo que ha cambiado mi vida a lo largo de estos meses. Pero, en el último minuto, lo he borrado", ha confesado la exconcursante de 'GH' tras arrepentirse de lo que estaba a punto de contar.

La respuesta de las redes no se ha hecho esperar. Muy indignados con la infuencer, sus seguidores no han perdonado que Yoli finalmente no haya publicado sus sinceras palabras y lo haya sustituido por lo que según sus propios 'lovers' han tachado de un cebo más sobre su ruptura. "Lo típico. ¿Te cuento una cosa? Bueno, mejor no. Para eso, mejor no decir nada, que afán de protagonismo", ha comentado uno de sus 'followers', muy decepcionado.