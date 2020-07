Yoli y su novio hablan de Jonathan y protagonizan una bronca: "A lo mejor te parece surrealista la situación"

Yoli está feliz desde que ha comenzado una relación con Jorge, su nuevo novio . Sin embargo, el último vídeo de 'mtmad' de los dos no ha acabado como ella esperaba. La exconcursante de ' Gran Hermano ' ha decidido llevarle a uno de sus sitios favoritos de Valencia y, una vez allí, se ha sincerado con él hablando sobre Jonathan y su hija Valeria. La propuesta que le ha hecho a su chico no le ha sentado del todo bien y han protagonizado una monumental bronca.

En medio de esta charla, la de Albacete le ha contado a su chico que le da cosa que su hija le cuente a Jonathan que tiene novio. Yoli le ha dicho que está barajando la posibilidad de contarle todo a su ex por el tema de la niña, algo que, en un principio, le ha sentado mal a Jorge. Su nuevo novio le ha comentado que no entiende por qué le tiene que darle explicaciones al padre de su hija sobre su vida sentimental.

Hablando sobre este tema, el chico de Yoli ha asegurado que no vio los capítulos de 'mtmad' que protagonizó junto a Jonathan. La exconcursante de 'GH' ha tratado de explicarle que su ex siempre va a ser el padre de su hija y va a tener que tenerle presente toda la vida, hasta que se muera. "Yo me sentiría mejor conmigo misma contándole las cosas", ha señalado ella.