Clemente escribe una carta a Álex Lequio tras su ausencia en el funeral: "Seguirás siendo mi hermano"

La familia y amigos de Álex Lequio han podido cerrar uno de los capítulos más doloroso de sus vidas con la celebración de un funeral con el que le han rendido el homenaje que merecía. Ana Obregón, Alessandro Lequio o Carolina Monje han sido algunos de los grandes protagonistas de esta despedida a la que no ha podido acudir su hermano Clemente . El hijo de Antonia Dell’Atte ha conmemorado a su “ángel” con una desoladora carta junto a una preciosa imagen de su infancia y ha explicado el motivo de su ausencia.

Sin embargo, en esta conmemoración no pudieron estar todos. Clemente fue el gran ausente en la despedida de su hermano . Sin embargo, aunque no ha podido estar en la parroquia, el italiano ha querido estar presente de otro modo en este momento tan importante para la familia.

La desoladora carta de Clemente a su hermano Álex Lequio tras su ausencia en el funeral

El hijo de Alessandro Lequio ha compartido una desgarradora carta en su perfil de Instagram dedicada a su hermano, pero también a Ana Obregón y a su padre. “Querido Aless, me llena de tristeza no poder estar presente para este homenaje que todos tus seres queridos te han querido organizar en tu honor”, ha comenzado escribiendo el italiano junto a una fotografía en la que aparecen los dos de pequeños junto al colaborador de Telecinco.

Clemente ha reconocido que le quería “escribir algunas palabras”, pero no solo para hacerle llegar su “amor”, sino también para “dar un mensaje positivo”. “A todos aquellos que como tu madre, nuestro padre, tus parientes, tu novia, tus amigos y todas las personas que están destrozadas por el hecho de que ya no estás aquí físicamente con nosotros”, ha continuado en el que ha sido su particular último adiós.