Yoli ultima todos los preparativos antes de que nazca su hija: "Voy a contrarreloj"

Arrancar un negocio no es sencillo, y tanto Yoli como Jorge ya eran conscientes de que, con un embarazo de por medio, sería un esfuerzo extra. Pero aún así, la pareja se lanzó a perseguir uno de sus sueños, demostrando una vez más que cuando hay amor y entendimiento, se puede ser capaz de todo. "Esperemos que me dé tiempo a todo lo que quiero hacer antes de que nazca Jimena, pero ufff voy a contrarreloj y eso me estresa mucho", confesó Yoli.