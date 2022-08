Alba Carrillo ya tiene favoritos para 'Pesadilla en El Paraíso' y reparte zascas a Gloria Camila y Omar Sánchez: "Sois incoherentes"

Hasta el momento , ya son siete concursantes conforman la lista de la que va a ser la granja más famosa de nuestro país y claro, Alba Carrillo no ha podido contenerse y nos ha contado todo lo que piensa sobre cada uno de ellos .

La colaboradora se ha mojado hasta con los más desconocidos y nos ha dejado muy claro todo en relación a los concursantes que se encuentran en su lista negra. No te pierdas las previsiones de Alba en 'No me tires del Carrillo'.