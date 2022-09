Pipi Estrada contraataca: "Algunos van a hacer el egipcio pero a mí no me gusta engañar a la gente"

El pasado jueves, conocimos a la segunda expulsada de 'Pesadilla en el Paraíso', la carismática Mónica Hoyos , pero Pipi Estrada, el primero en salir del reality, continúa en el foco. Tal como se ha visto, no ha terminado de expresar todo lo que siente y piensa tras su llegada a Madrid.

El colaborador de ' Sálvame ' no hizo muy buenas migas con el conjunto de sus compañeros del nuevo programa -que transcurre en una granja- y eso le ha traído de vuelta a los platós. Pipi Estrada ha dicho en reiteradas ocasiones que, prefiere a los burros y a los animales de los establos antes que a cualquiera de sus compañeros.

En una charla para las cámaras de Telecinco.es ha comentado cómo ha visto su concurso desde fuera y parece no mostrarse arrepentido de su performance en el reality. Por ello, ha aprovechado la ocasión de esta entrevista para volver a lanzar un mensaje en contra de sus compañeros, los que todavía se encuentran participando en el reality. "En una semana, he hecho convivencia, destierro, alegría y emociones. He salido con la conciencia muy tranquila, a ver si los que están ahí pueden decir lo mismo".