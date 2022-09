Mónica Hoyos es la segunda expulsada de 'Pesadilla en El Paraíso': "No me esperaba salir tan pronto"

La ex de Carlos Lozano y el vidente se han puesto cara a cara en la prueba definitiva y tras una lucha de titanes, ha sido el concursante el que ha conseguido vencer por segunda semana consecutiva, siendo así Mónica Hoyos la segunda expulsada de 'Pesadilla en El Paraíso': "No me esperaba salir tan pronto, pero lo acepto y estoy encantada de haber estado aquí, era muy duro, así que no pasa nada, es el destino", ha entonado. Y antes de irse ha propuesto a Daniela como aspirante a nominada, terminando con un cruce de zascas entre ambas.