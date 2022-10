La romántica conexión en directo de Omar Sánchez con Marina Ruiz: "Me tienes locamente loco"

Omar Sánchez no le confesó sus sentimientos a Marina Ruiz dentro de 'Pesadilla en el Paraíso'

Lara Álvarez le ha dado la oportunidad al surfero de hablar en directo con su excompañera

"Te estoy esperando", le ha asegurado ella

Omar Sánchez se arrepiente de no haberle confesado todos sus sentimientos a Marina Ruiz. Por eso, Lara Álvarez le ha dado la oportunidad al granjero de hablar en directo con la exconcursante:

"Que sepas que te estoy echando de menos un montón. Ya me ves aquí con tu pañuelo todos los días. Me acuesto a las noches pensando en ti, y con tu sudadera. Gracias a Steisy, Dani y Gloria estoy mejor", le ha dicho el surfero.

"Te echo de menos un montón, me acuerdo de ti y obvio que te estoy esperando tonto", le ha respondido ella. "Vaya tela que ahora que me he tenido que ir te das cuenta de las cositas. Ahora me echas de menos y antes estabas más seco".

"Piensas que lo tienes todo y que no se va a ir, pero cuando se va te das cuenta de todo", le ha explicado el canario. Lara Álvarez le ha preguntado por la conversación que tuvo con Gloria Camila en la que reconocía que estaba "enamorado". Él ha respondido que no es del todo así pero que le falta muy poquito.

"La palabra enamorado es súper fuerte, pero es verdad que estoy en ese momento. Me queda poquito para llegar a besarte, abrazarte y que fluya todo. No paro de pensar en ti, me tienes locamente loco", ha reconocido él.

Muy emocionada, Marina le ha indicado que la llamada tiene que servirle como un "chute de energía" para llegar hasta el final. "Gracias a esta llamada y al verte voy a seguir luchando, teníamos un objetivo en común, vernos en la final, pero voy a luchar cada semana por estar en la final por ti, por los dos y para que cuando salga termines esta historia que tan bonita está siendo. Voy a por todas, sé que me estás esperando", se ha despedido él.

La llamada completa de Omar Sánchez y Marina Ruiz

Omar declara sus sentimientos por Marina

En una conversación con Gloria Camila, Omar confesó todo lo que sentía por la exconcursante: