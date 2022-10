La advertencia de Israel Arroyo tras su bronca más fuerte con Gloria Camila Ortega: “Yo tengo una bomba que si la suelto...”

La relación entre Gloria Camila e Israel no podría estar más tirante. Ha sido la comida lo que ha provocado su enfrentamiento más intenso hasta el momento. Dani G también ha formado parte de la discusión, posicionándose al lado de la hija de Ortega Cano. Ambos se han dedicado graves acusaciones delante de todos sus compañeros.

“No, porque entonces igual solo comen dos personas”, añadía Dani G. Ha sido entonces cuando ha empezado a estallar todo: “Si vais a empezar así, me dais mi plato y me voy para arriba”, contestaba Israel.

Ella le definía como “ruin, rastrero y mentiroso” y él perdía la paciencia: “Más que tú no, que vas de buenecita y vas soltando puyas por todos lados. Te crees que eres mejor que nadie, a mí no me humillas tú, ni cuatro como tú”.