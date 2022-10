El tormentoso pasado sentimental de Bea Retamal y Dani G: "Me mandaban fotos con otras y me seguía dejando controlar"

Meses después, Bea y Amor Romeira protagonizaban un vídeo en su canal de Mtmad en el que ambas chicas hablaban de relaciones tóxicas . "Tú te has dejado controlar. Yo te decía que había cosas que no podías permitir, pero a ti te salía de manera natural hasta respetarlo. Nos mandaban fotos de él con otras y tú seguías dejándote controlar. Eres una persona a la que han controlado mucho incluso siendo exnovia", explicaba Amor hablando de la relación de su amiga con Dani.

Este jueves, Bea llegaba a 'Pesadilla en El Paraíso' convertida en concursante y con muchas ganas de reencontrarse con Dani. Durante su tenso recibimiento, la joven aseguró que él había estado mintiendo sobre su relación sentimental: "Ocho meses no, antes de entrar me dijiste te quiero tres veces y la última vez que nos vimos fue en julio. Me has estado utilizando hasta julio", le recordaba ella y él no entendía por qué llega con esta actitud: "¿Vienes como víctima?".