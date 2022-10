Los cuatro aprendices a granjeros ya están en 'Pesadilla en El Paraíso', han hecho su individual entrada para unirse a sus nuevos compañeros con los que convivirán en la granja. Y no son ni más ni menos que Beatriz Retamal, Iván Molina, Danna Ponce y Manuel González .

Los nuevos miembros van a tener que aprender a hacer todas las tareas de la granja y van a estar mano a mano con los veteranos y lo harán en parejas: Dani G con Bea Retamal; Steisy con Manuel; Iván con Daniela e Israel con Danna . Ellos no tienen derecho a nominación ni a ser nominados durante dos semanas ni pueden hacer las pruebas de inmunidad y capataz, pero tras este periodo de adaptación, se convierten en granjeros veteranos.

Bea Retamal ha sido la primera en entrar a la granja y ha sido recibida por Dani G , que aunque se esperaba que podía ser una de las nuevas caras, se ha sorprendido al verla. Y es que, tras romper su relación hace unos meses, siguen teniendo tensiones y reproches entre ellos. Además, ella ha desvelado que las fechas que parece que llevan sin estar juntos no serían las reales.

Tras ella, ha llegado Manuel González, conocido por su manita relajá en 'La isla de las tentaciones', se ha unido en un primer momento a Dani G, Bea y Steisy, que estaban en su particular reencuentro. Nada más llegar, ha sido recibido por Patricia, entre lágrimas, que le ha explicado que está mal por el enfado de Pablo Pisa con ella: "Es como mi hermano, él me conoce, se ha ido enfadado porque no sé lo que ha visto".