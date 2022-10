Dani G le pide a Steisy una tregua en su nominación contra Lucía Dominguín: "Aquí o fuera, siempre voy a estar"

Marco Ferri se ha convertido en el último expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso' tras la decisión de la audiencia. Tras su marcha, los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones. Dani G, en su semana más complicada, ha sido el más votado por sus compañeros; mientras que Lucía Dominguín ha sido nominada por Marco Ferri.

Aunque Dani intuía que iba a ser nominado, ha aprovechado el momento de su nominación para dirigirse directamente a Steisy. Ella ya no es su amiga después de haber tenido una gran discusión con él en la que dice ya no confiar en él. Pero Dani no pierde la esperanza y le ha dedicado unas emotivas palabras pidiéndole tener una conversación. Sin embargo, Steisy le ha dicho que no cree que nada vuelva a ser igual.

Así han sido las nominaciones

Steisy: Mi nombre es Dani. Es la persona que más daño me ha hecho con diferencia en el concurso. Yo con él he sido todo amor y corazón; y él ha sido egoísmo y desagradecimiento. Hay cosas que puedo perdonar, como discusiones, pero él da en la llaga, donde más te duele, da golpes bajos y te toca la fibra. Hay una cosa que respeto por encima de todo que es Pablo y me ha dicho cosas muy feas. Cosas que ninguna mujer debería escuchar y eso sí que no se lo voy a perdonar en la vida

Lucía Dominguín: Dani. Lo siento, ya sabes. ¿Motivos? Él lo sabe. No tengo que juzgar a nadie pero mi amiga es Steisy y la quiero con locura. Creo que Dani lo sabe perfecamente. No hablo con él. No tengo rencor hacia él pero la postura y los gestos que ha tenido no me gusta.

Omar Sánchez: En mi caso sé que toda la casa va a nominar a Dani. Va en contra de mí porque Dani es mi amigo y lo voy a apoyar hasta el final. Sé que lo que ha hecho no está bien y por eso apoyo también a mi amiga Steisy. En este caso, voy a nominar a Daniela porque es la única que me queda de los compañeros. Tampoco quiero nominar a Israel porque me hace gracia y me hace la semana más amena.

Dani G: Nomino a Israel porque llamar a alguien cuando sabe que no nos están grabando 'sucio, mamarracho o cucaracha', más cuando una persona está tocando fondo, creo que es otra vez pasar de la gracia y de la broma a los gestos de maldad que no me gustan para nada de él. Y en un momento como he pasado esta semana, no es plato de buen gusto para nada.

Daniela: Mantengo mi nominación a Dani que es prácticamente desde el principio. Es la persona con la que más he discutido. Lo que está pasando ahora es lo que yo me veía venir porque le calé desde el principio y qué sabia es esa frase de 'El tiempo a cada uno pone en su lugar'. Dani, tú mismo te estás dejando ver por tus propios actos.

Israel: Dani porque se va a hacer justicia. Creo que ha sido la persona más mala de este concurso. Le ha hecho daño a muchísima gente. Me ha hecho daño a mí desde que empezamos. Dije desde el principio que era una persona manipuladora y mala. Le ha hecho daño a esta señorita y le ha dicho cosas muy fuertes, así que es de justicia que se haga contigo. Lo siento, Dani. ¿Dónde está Dani? En su casa.

Víctor: Dani. Lo siento porque me encantaste la semana esa que empezaste con esa energía y con esas ganas de trabajar. Te lo tomaste muy en serio. No sé si ha sido por la llegada de tu expareja pero esta semana has estado ausente y me hubiese encantado verte más con la semana que apuntabas maneras. Desafortunadamente la actitud que hemos visto no corresponde ni a este programa ni a fuera ni a ningún ámbito y por eso te nomino.

Marco Ferri: Tenía mucha indecisión pero ahora no tanto que Dani está nominado. Habría nominado a Steisy y les hubiera puesto a los dos en manos de la audiencia pero ella está inmune como capataz. En este caso tengo que elegir a Lucía. El motivo principal es porque me ha hecho la vida bastante difícil en general en el concurso pero sobretodo en la semana que fui capataz porque tuvo una actitud tremenda en algunas ocasiones y en vez de calmar el 'tiroteo' contra mí, alentaba la cosa y no me lo esperaba. Mi nominación es por eso pero también le hago un favor porque me ha pedido que la arrastre porque no se siente a gusto en el concurso.