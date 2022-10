Todo comenzó por una discusión en una prueba semanal. Los granjeros debían crear un muñeco terrorífico utilizando las hortalizas de la granja. Manuel escondió la creación de Israel Arroyo y por esto, Antonio decidió otorgarle el primer premio al damnificado. Esta decisión no ha gustado a algunos de sus compañeros que no dudaron en revelarse contra el guardés.

Por si fuera poco, Steisy habló con su novio Pablo Pisa, quien le aseguró que su amigo le estaba manipulando. La de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' volvió a la granja y montó en cólera. "Eres un manipulador, te has reído de mi novio y se te ha caído la careta. Y hasta que no te vayas de este concurso ni te me arrimes, ni me mires, ni te acerques, asqueroso. Vaya mierda que eres. Pena que me he dado cuenta tan tarde", aseguraba.