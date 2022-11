El tenso 'encontronazo' entre Cristina Porta y Mónica Hoyos: "No todo el mundo es tan poco objetivo como tú"

Cristina Porta señalaba que Dani G no había sido salvado, sino que se había librado de la expulsión porque Lucía Dominguín había pedido irse. "La gente penaliza cuando alguien dice me quiero ir. Cuando vuelva a salir, ciao! No se ha ido porque estaba Lucía", argumentaba. Pero Mónica Hoyos saltaba en medio de su discurso.