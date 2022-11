Marina se emociona al hablar de su amor con Omar: "He sentido algo tan bonito allí con él"

"Me parece superbonito todo y quiero agradecer" a 'Pesadilla en El Paraíso', ha entonado Marina antes de emocionarse y explicar el motivo de sus lágrimas: "La gente que no ha vivido un reality no sabe lo que se siente, nos hemos expuesto mucho, se nos está criticando un montón, pero yo he sentido algo tan bonito allí dentro con Omar".