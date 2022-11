Marina Ruiz tira de humor para hablar del primer 'cabreo' de Omar Sánchez tras 'Pesadilla en El Paraíso'

"¡Problemas en el paraíso! Está cabreado porque no le gusta perder ni al parchís", ha comentado Marina junto a este vídeo en el que se puede ver a Omar muy serio mientras ella se parte de risa. "No me gusta perder, lo siento, soy muy competitivo y te has cargado todas mis fichas, me has comido todo, no puede ser", comentaba el canario, siguiéndole la broma a su novia en este story que demuestra que la enorme complicidad que existe entre ellos.