Bea Retamal se emociona con las palabras de Dani G: "Es una chica maravillosa"

Como no podía ser de otra forma, Dani ha escogido a Bea para compartir la habitación de capataz: "Quiero y necesito esos gritos que tanto me gustan de mi Beatriz. A pesar de las cosas malas que podemos tener y la tabarra que le damos a todo el mundo en esta casa. Es una persona maravillosa y muchas veces me hace ver cosas que yo no veo. Sin ella quizás después de los dos años que llevo para arriba y para abajo, no sería la persona en la que me estoy convirtiendo así que estoy muy agradecido",