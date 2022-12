Bea e Israel salen nominados y Víctor Janeiro se convierte en semifinalista de 'Pesadilla en El Paraíso'

Iwan: Nomino a Israel. La verdad que tanto el jueves en la prueba de capataz como el viernes en la de inmunidad me decepcionó. No he tenido un comportamiento diferente a raíz de una estrategia o un juego porque al ser semifinalista no sé cómo avanza el juego entonces no sé cómo puedo seguir jugando, de momento. Me he guiado o más bien he intentado que la granja tire para delante al ser capataz. Pero sí es verdad que yo esperaba unas disculpas o un 'me he equivocado'. En toda la semana no ha sido capaz de pedir disculpas.