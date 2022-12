¡Iwán Molina se convierte en el primer semifinalista de 'Pesadilla en El Paraíso'!: consigue ser capataz

Los concursantes se han enfrentado, de nuevo, a la prueba para ser capataz y así ha terminado el mandato de Israel Arroyo en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' , lo que no sabían era lo importante que iba a ser ganar el juego de esta semana.

Con 58 cebollas en su cesta, Iván Molina ha sido el que ha conseguido el bastón del capataz , lo que no se esperaba era lo que le ha comunicado Lara Álvarez : "Inmune una semana más y además, semifinalista. Enhorabuena" . "Estoy feliz, reboso felicidad, he ganado la prueba, vuelvo a ser capataz, soy el primer semifinalista y es una sensación increíble", ha dicho él ante esto.

El concursante ha decidido compartir los privilegios de la habitación del capataz con Bea Retamal, aunque la cama la utilizará solo y esto ha llevado a un momento de tensión con Israel: "Me dijo que lo iba a compartir conmigo". Lo que ha llevado a un Además, ha dado el nombre de los dos inmunes: Israel Arroyo y Daniela Requena. A la que le ha sorprendido esta decisión: "No me lo esperaba".