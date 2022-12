Carlos Sobera desvela lo que Dani G le cuenta sobre Bea Retamal: "Siempre que le veo me dice que eres muy graciosa"

"Es insoportable escucharme todo el día en mi cabeza todo el día", le ha explicado Bea sobre el tiempo que lleva en el hotel. "En serio no me dices eso, me estás tomando el pelo", ha reaccionado Sobera. "Canto, me hablo, me ducho tantas veces que me voy a quedar sin PH", ha añadido la finalista, lo que ha provocado la risa del presentador.